الاتحاد الدولي للملاكمة يمنح كاريني جائزة مالية كبطلةأولمبية

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - سيمنح الاتحاد الدولي للملاكمة الذي يدير ملاكمة النخبة ولكنه لا يتمتع بوضع أولمبي، الإيطالية أنجيلا كاريني جائزة مالية كبطلة أولمبية رغم خسارتها في دور الستة عشر لوزن الويلتر أمام الجزائرية إيمان خليف في أولمبياد باريس يوم الخميس.وفي بيان، أوضح الاتحاد أن رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر كريميليف قرر أن تتسلم كاريني الجائزة وكأنها أصبحت بطلة أولمبية.انسحبت كاريني في الجولة الأولى بعد أن وجهت لها منافستها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، التي أصبحت محور خلاف حول النوع، وابلاً من اللكمات.وتتكون الجائزة من 100 ألف دولار، منها 50 ألف دولار ستذهب إلى كاريني، و25 ألف دولار لمدربها، و25 ألف دولار للاتحاد الإيطالي للملاكمة، الذي ترك الاتحاد الدولي للملاكمة مؤخراً لينضم إلى "الملاكمة العالمية".وقال كريمليف في بيان نشرته رابطة الملاكمة الدولية يوم الجمعة "لم أستطع النظر إلى دموعها". وأضاف "لست غير مبال بمثل هذه المواقف، وأستطيع أن أؤكد أننا سنحمي كل ملاكم. لا أفهم لماذا يقتلون الملاكمة النسائية. يجب على الرياضيين المؤهلين فقط التنافس في الحلبة من أجل السلامة".كانت رابطة الملاكمة الدولية، التي كانت المنظمة السابقة للملاكمة الأولمبية، منتقدة صريحة لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينج بالمنافسة في أولمبياد باريس بعد استبعادهما من بطولة العالم العام الماضي بسبب فشلهما في اختبارات الأهلية الجنسية. (أنسامد).

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