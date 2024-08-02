إطلاق سراح حاكم ليغوريا السابق توتي من الإقامة الجبرية

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - وافق قاض في جنوة يوم الخميس على الالتماس الذي قدمه حاكم إقليم ليغوريا الإيطالي السابق جيوفاني توتي بإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية.ويعني هذا القرار أن توتي الذي ينتمي ليمين الوسط يمكنه مغادرة فيلته في أميليا، بالقرب من لا سبيتسيا، حيث كان تحت الإقامة الجبرية منذ 7 مايو بشأن تحقيق حول اتهامات بالفساد.وافقت النيابة يوم الأربعاء على إطلاق سراح توتي من الإقامة الجبرية، حيث لم يعد هناك مخاوف من ارتكاب وقائع فساد بعد استقالته من منصبه الأسبوع الماضي. وكان قد تم رفض طلبات سابقة لإطلاق سراحه خوفا من وقوع جرائم فساد.تتعلق القضية باتهامات بتبادل أموال الحملة انتخابية مقابل خدمات، بما في ذلك تمديد امتياز محطة ميناء.وقال توتي إنه بريء من هذه الاتهامات، وسيتمكن من إثبات أن إدارته للمنطقة الواقعة في شمال غرب إيطاليا كانت نظيفة. (أنسامد).

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