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كروسيتو يطالب بتغيير قواعد مهمة اليونيفيل

30 يوليو 2024, 08:31

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 30 - روما - دعا وزير الدفاع الإيطالى جويدو كروسيتو إلى تغيير قواعد مهمة قوات حفظ السلام فى لبنان (يونيفيل) وذلك بهدف حماية القوات الإيطالية وباقى الجنسيات المشاركة فيها فى ظل التوتر المتصاعد بين اسرائيل وحزب الله.

جاءت هذه التصريحات تعقيباً على الضربة التى وجهتها اسرائيل لأهداف خاصة بحزب الله فى لبنان رداً على هجوم صاروخي كبير على بلدة درزية اسرائيلية فى مجد الشمس على مرتفعات الجولان .

وأضاف كروسيتو" أطالب مسئولى الأمم المتحدة منذ شهور بدراسة أهداف البعثة وبضرورة تغيير قواعد مهمتها وإعادة رسم استراتيجيتها لكن ومع الأسف نفذ الوقت وأصبحنا نواجه وضعاً حرجاً يطالبنا بعدم تضييع الوقت ".

ودعا المجتمع الدولى بتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1701 مؤكداً "أنه السبيل الوحيد لمنع حرب مدمرة فى لبنان".

وأشار" القرار ينص على إقامة شريط عازل بين الخط الأزرق ونهر الليطانى لا توجد به سوى أسلحة قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية ".

وأعرب فى النهاية عن قلقه على القوات الإيطالية في لبنان.

(أنسامد).

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