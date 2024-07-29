سكامبيا تودع ضحايا انهيار المبنى بحضورنحو 300 شخص

(أنسامد) - يوليو 29 - روما - حضر نحو 300 شخص اليوم الاثنين جنازة روبرتو أبروزو (29 عاما) ومارجريتا ديلا راجوني (35 عاما) وباتريزيا ديلا راجوني (53 عاما) الذين لقوا حتفهم الأسبوع الماضي في انهيار شرفة في أحد المباني السكنية "سيلز" في منطقة سكامبيا في نابولي.وحضر الجنازة، التي أقامها رئيس أساقفة نابولي ميمو باتاليا، مسؤولون بما في ذلك محافظ نابولي ميشيل دي باري وحاكم كامبانيا فينسينزو دي لوكا وعمدة نابولي جيتانو مانفريدي، الذي أعلن يوم حداد يوم الاثنين لإحياء ذكرى الضحايا.كما أدى انهيار الشرفة إلى إصابة 12 آخرين، بما في ذلك سبعة أطفال دون سن العاشرة.ولا يزال أربعة من المصابين في حالة حرجة في المستشفى، شخصان بالغان وطفلان.فتحت النيابة العامة في نابولي تحقيقا بشأن اتهامات محتملة بالانهيار بسبب الإهمال والقتل الخطأ في الحادث الذي شمل المبنى السكني الوحيد المتبقي من سلسلة "سيلز" بعد هدم العديد من المباني الأخرى بسبب حالتها المتداعية في المنطقة التي تعاني من الجريمة.وقد بدأت عملية "إعادة تصميم" المنطقة، التي تحاول العودة إلى الحياة المدنية بعد سنوات من ارتباطها بمافيا كامورا وترويج المخدرات. (أنسامد).

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