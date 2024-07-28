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ميلوني تلتقي نظيرها الصيني وتتطلع لمرحلة جديدة من التعاون

28 يوليو 2024, 14:05

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 28 - روما - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني توقيع خطة عمل مدتها ثلاث سنوات للنهوض بالتعاون مع الصين، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ في بكين اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تلتقي ميلوني بالرئيس الصيني شي جينبينغ يوم الاثنين خلال أول زيارة رسمية لها إلى الصين منذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية في عام 2022.

وقالت ميلوني "أنا سعيدة للغاية لوجودي هنا في أول زيارة رسمية لهذه الحكومة، والتي سبقتها عدة اجتماعات رفيعة المستوى، في إطار المساعي لبدء مرحلة جديدة لإعادة إطلاق تعاوننا الثنائي في العام الذي يصادف الذكرى العشرين لشراكتنا الاستراتيجية الشاملة".

وأعلنت ميلوني عن توقيع "خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لتجربة أشكال جديدة من التعاون".

وكانت حكومة ميلوني انسحبت العام الماضي من مبادرة الحزام والطريق الصينية، بعد أن كانت الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي انضمت في عام 2019 إلى المبادرة، التي تعتبر واحدة من أكثر خطط البنية التحتية والتجارة طموحا للصين. (أنسامد).

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