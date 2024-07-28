الخضر واليسار يدعو لإعلان حالة طوارئ المناخ بسبب الجفاف

(أنسامد) - يوليو 28 - روما - دعا تحالف الخضر واليسار الإيطالي يوم السبت، حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية في وقت تكافح فيه المناطق الجنوبية والوسطى للتعامل مع موجة الجفاف الشديد.في شهر فبراير الماضي، أعلنت صقلية حالة الطوارئ بسبب الجفاف بعد انقطاع الأمطار لعدة أشهر، وحذا حذوها حاكم كالابريا روبرتو أوتشيوتو يوم الجمعة بسبب "نقص خطير في مياه الشرب" في مقاطعة كروتوني وفي منطقة ريدجو كالابريا.يوم الجمعة، جلبت ناقلة تابعة للبحرية الإيطالية 1200 متر مكعب إلى ميناء ليكاتا بصقلية لمساعدة مقاطعة أجريجينتو ومنطقة جيلا في التعامل مع حالة الطوارئ الناجمة عن موجة الجفاف.وحذرت هيئة المياه يوم الخميس في تقرير لها من أنه "لن يكون هناك مياه للزراعة" في وسط وجنوب إيطاليا في غضون ثلاثة أسابيع بسبب نفاد الاحتياطيات. وقال التقرير إن الوضع يبعث على القلق بشكل خاص في بوليا وأبروتسو وصقلية.وأشار التقرير إلى أن الاحتياطيات منخفضة بشكل كبير في سردينيا وبازيليكاتا وكالابريا وكامبانيا ولاتسيو.ويقول العلماء إن أزمة المناخ الناجمة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تجعل الأحداث المناخية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف والعواصف الشديدة والفيضانات أكثر تواترا وشدة. (أنسامد).

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