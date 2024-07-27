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زلزال بقوة 4.0 درجة يضرب منطقة كامبي فليجري في نابولي

لم ترد تقارير أولية عن أضرار

27 يوليو 2024, 11:41

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 27 - روما - ضرب زلزال بقوة 4.0 درجة منطقة كامبي فليجري بالقرب من نابولي في الساعة 13:46 يوم الجمعة مع استمرار موجة مثيرة للقلق من النشاط الزلزالي في كالديرا البركانية.

شعر السكان بالزلزال، الذي ضرب على عمق أربعة كيلومترات، في عدة مناطق من نابولي.

تتأثر منطقة كامبي فليجري، المعروفة أيضًا بحقول فليجري باللغة الإنجليزية، حاليًا حاليًا بالزلزال الارتدادية، وكانت هناك سلسلة من الزلازل هناك في الأشهر الأخيرة.

وقالت إدارة الحماية المدنية إنه لم ترد تقارير أولية عن أضرار ناجمة عن زلزال يوم الجمعة.

عين وزير الحماية المدنية نيلو موسوميسي مفوضًا خاصًا لمنطقة كامبي فليجري للاعتناء بتدابير الوقاية من المخاطر.

وقد اشتكى الوزير من الطريقة التي سُمح بها بالتنمية الحضرية في المنطقة، وصرح الشهر الماضي "لقد أعطت الحكومة أكثر مما يجب فيما يتعلق بحقول فليجري، أحد أخطر البراكين وأكثرها تعقيداً في العالم" وأضاف "لقد تم السماح بالتطوير الحضري غير المعقول والفوضوي والعشوائي، ولم يتم أخذ المخاطر الوشيكة في المنطقة في الاعتبار، وأولئك الذين كان من المفترض أن يشرفوا لم يفعلوا ذلك". (أنسامد).

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