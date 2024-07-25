ماتاريلا وميلوني يلتقيان بالرئيس الإسرائيلي هرتزوج في روما

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - وعقد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوج اجتماعات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في روما يوم الخميس.وشدد ماتاريلا على "الصداقة العظيمة" القائمة بين إيطاليا وإسرائيل، خلال استقباله هرتسوغ في قصر كويرينال، مقر إقامة رئيس الدولة الإيطالية.كما شارك في المحادثات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني.وقالت المصادر إن النقاش ركز على ضرورة إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجمات 7 أكتوبر، واحترام الحقوق الإنسانية في غزة، ومسألة حل الشعبين والدولتين، وضرورة منع اتساع الصراع الحالي.وقبل اللقاء، قال تاياني لراديو RTL 102.5 إن الهدف هو "بذل كل ما هو ممكن للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس حتى يكون من الممكن بعد ذلك البدء في مشروع بناء شعبين ودولتين".ثم استقبلت ميلوني هرتزوج في مكتب رئيس الوزراء في قصر شيغي.وعندما دخل الرئيس الإسرائيلي القصر، هتفت مجموعة من المتظاهرين "فلسطين حرة" على بعد حوالي 100 متر. (أنسامد).

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