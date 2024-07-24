ميلوني تعرب عن"ألمها" عقب الانهيار المميت في سكامبيا

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - أعربت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني يوم الثلاثاء عن "ألمها" بسبب انهيار شرفة خلال الليل في مبنى سكني في منطقة سكامبيا في نابولي، حيث قُتل شخصان وأصيب 13 آخرين، من بينهم سبعة أطفال، اثنان منهم في حالة حرجة.وكتبت رئيسة الوزراء على وسائل التواصل الاجتماعي: "في ساعة الألم هذه، أتقدم بتعازي لعائلات الضحايا مع تعاطفي مع الجرحى وأحبائهم، شاكرة رجال الإطفاء على تدخلهم السريع وأولئك الذين ساعدوا ويتعاونون في عمليات الإنقاذ".والضحايا هما رجل يبلغ من العمر 29 عاما وامرأة تبلغ من العمر 35 عاما.وقد أعلن عمدة نابولي جايتانو مانفريدي يوم الثلاثاء يوم حداد في يوم جنازة الضحايا.وقال مسؤولو الصحة في مستشفى سانتوبونو في نابولي إن اثنين من الأطفال المصابين في الحادث في حالة خطيرة للغاية بسبب إصابات متعددة في الرأس.، ويبلغان سبعة وأربعة أعوام.وذكروا أنه يتم علاجهم في وحدة العناية المركزة في سانتوبونو.وفي الوقت نفسه، فتحت النيابة العامة تحقيقا بشأن الانهيار.وقالت مصادر التحقيق إن محامي ولاية نابولي ينتظر النتائج الفنية الأولى لعمليات التحقيق عقب الانهيار.تم في هذه الأثناء، إجلاء 800 ساكن - من بينهم 300 طفل - من مبنى فيلا سيليستي "سكاي بلو سيل" حيث وقع الانهيار.و قامت الحماية المدنية بنصب خيام لمساعدة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.في سكامبيا، تم هدم العديد من المباني السكنية الأخرى من طراز "سكاي بلو سيل"" بسبب تدهور المنطقة التي تعاني من الجريمة.(أنسامد).

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