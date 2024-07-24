لاجئون سوريون يغزون روما بنكهات الطعام" حمص تاون"

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - قامت مجموعة من اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى إيطاليا بفضل الممرات الإنسانية بتخصيص مكان للإحتفال بتميز المطبخ السورى اسموه "حمص تاون- أو مدينة الحمص" والذى يتمتع بشعبية متزايدة فى روما.وقد قامت شركة "حمص تاون" وهى شركة سورية لتوصيل الطعام بتحويل مجموعة من شباب اللاجئين السوريين والفلسطينيين والعراقيين واللبنانيين إلى أبطال للتميز فى مجال صنع أطباق الطعام السورى فى روما.وقد شهدت أعمال توصيل الطعام السورية النور فى منطقة فوريو كاميلو بالعاصمة الإيطالية بفضل حملة جمع التبرعات التى انطلقت عام 2019 والتى حصدت 40 ألف يورو .وقد نما النشاط بمرور الوقت ليشمل كشكاً فى ساحة بيازا ديلا ريبوبليكا المركزية بالقرب من محطة قطار تيرمينى ومطعماً صغيراً فى فيالى أفنتينو وسيتم قريباً افتتاح مطعم فى حى أوستينسى الذى يعد أحد مراكز الحياة الليلية فى روما. (أنسامد).

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