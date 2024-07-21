إيطاليا : المعارضة تطالب بالتحرك بعد الاعتداء على صحفي

(أنسامد) - يوليو 21 - روما - أعرب زعيما أكبر حزبين معارضين في إيطاليا، إيلي شلاين زعيمة الحزب الديمقراطي، ورئيس الوزراء السابق زعيم حركة "خمس نجوم" جوزيبي كونتي، عن قلقهما وطالبا بتحرك الحكومة بعد أن تعرض مراسل صحيفة لا ستامبا اليومية، أندريا جولي، لهجوم من قبل ناشطين ينتمون لليمين المتطرف الليلة الماضية.وقالت شلاين : أعبر عن تضامني وقربي من أندريا جولي، الصحفي في صحيفة لا ستامبا، الذي تعرض للاعتداء والضرب على يد نشطاء من حزب "كازا باوند" في تورينو الليلة الماضية، لمجرد قيامه بتصويرهم بهاتفه المحمول بينما كانوا يحتفلون خارج أحد الأندية.وأضافت : كما أعرب أيضاً عن قلقي البالغ إزاء مناخ الإفلات من العقاب الذي لا نزال نراه مع مثل هذه الأحداث الخطيرة: فماذا يتعين علينا أن ننتظر أكثر من ذلك حتى يتم حل المنظمات الفاشية الجديدة، كما ينص الدستور؟. وطالبت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بالتدخل على الفور.ومن جانبه، قال جوزيبي كونتي إن هذا الإعتداء يظهر مرة أخرى الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الديمقراطية كل يوم لمحاربة الكراهية والتعصب والعنف الفاشي الجديد.وتابع : إنها حادثة خطيرة وغير مقبولة، ولكنها ليست حالة فردية، مشيرا إلى بعض الأحداث المناهضة للديمقراطية في البلاد في عدة مناسبات.وأردف قائلا : على العالم السياسي والأحزاب السليمة التدخل لوضع حد لهذه الانتكاسات والغطرسة والعنف، مضيفا : تضامني وتضامن حركة "خمس نجوم" مع جولي وكامل طاقم التحرير. (أنسامد).

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