ماتاريلا يختتم زيارة مثمرة للبرازيل

(أنسامد) - يوليو 21 - روما - عاد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى إيطاليا يوم السبت في ختام زيارة دولة للبرازيل وصفها بالمثمرة.وخلال الزيارة التي بدأت يوم الأحد الماضي، التقى ماتاريلا بنظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في برازيليا، كما قام بزيارة بورتو أليغري وساو باولو وريو دي جانيرو.وقال ماتاريلا : لقد توقفت عدة مرات، وهو ما لا يحدث عادة خلال القيام بزيارة دولة.وأضاف : لكن هذا بلد عظيم في كثير من النواحي، وفي هذا البلد الشاسع، هناك العديد من الجاليات ذات الأصول الإيطالية، والتي تضم برازيليين يحافظون على روابط المودة مع إيطاليا، مما يمثل تاريخًا ذا قيمة وأهمية كبيرة، مما يجعل إيطاليا فخورة، مشيرا إلى أن هذا الحضور صنع رابطة لا تنفصم بين إيطاليا والبرازيل. (أنسامد).

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