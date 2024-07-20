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انقطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي يضرب إيطاليا

تأثر النقل الجوي والأسواق،إلغاء 50 رحلة جوية إلى مطار فيوميتشينو

20 يوليو 2024, 11:48

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 20 - روما - لم تكن إيطاليا محصنة ضد الاضطراب العالمي الناجم عن انقطاع كبير في تكنولوجيا المعلومات يتعلق بمشكلة تحديث برنامج الأمان كراودسترايك، لنظام التشغيل لنظام التشغيل ويندوز يوم الجمعة.

وصرحت شركة إيتا إير وايز إنها تعمل على "الحد من الإزعاج للركاب قدر الإمكان" مع كون قطاع النقل الجوي من بين الأكثر تضرراً.

وقالت إنه في حين أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها "استمرت في العمل بشكل صحيح بفضل الحلول الاحتياطية"، فإن قيود الحركة الجوية والمشكلات في المطارات تسببت في تأخير و"إلغاء 60 رحلة - 34 في مطار فيوميتشينو في روما و26 في ميلانو ليناتي".

وتم إلغاء حوالي 50 رحلة جوية من وإلى فيوميتشينو.

وقالت شركة مطارات روما - التي تدير المطار - إنه لم تكن هناك عواقب على أنظمته التشغيلية، لكن المشاكل كانت حتمية بسبب تداعياتها على الرحلات الجوية التي تربط الولايات المتحدة وأوروبا.

ووأضافت إن هناك تأخيرات تراوحت في المتوسط ;;بين 60 و90 دقيقة على الرحلات الجوية المتجهة إلى نيويورك وشيكاغو وديترويت وأتلانتا وبوسطن وفيلادلفيا وأليكانتي وبرشلونة ولندن ومانشستر وإدنبره.

بالنسبة للبورصة، لم يتم تحديث مؤشر Ftse Mib في بورصة ميلانو لعدة فترات يوم الجمعة.

وأعلنت شركة الطرق السريعة الإيطالية إنها قامت بتنشيط نظام تكنولوجيا المعلومات لاستمرارية الأعمال الخاص بها في وقت مبكر من يوم الجمعة وعينت موظفين إضافيين من أجل مواجهة الاضطراب، مؤكدة أن "الخدمة على الشبكة كانت مضمونة دائمًا".

وقالت شركة الطاقة إينيل إنها اعتذرت عن المشكلات المتعلقة بانقطاع الوصول إلى خدمات العملاء مثل خطوط المساعدة وقالت إنها تعمل على حلها. (أنسامد).

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