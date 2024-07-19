تاياني يعلن وصول رحلة إنسانية إلى غزة في الأردن

(أنسامد) - يوليو 19 - روما - وصلت رحلة جوية إنسانية تحمل أكثر من 60 طنا من المواد الغذائية والأدوية للمدنيين في قطاع غزة إلى العاصمة الأردنية، عمان قادمة من برينديزي، حسبما كتب نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الخميس.وأضاف "الغذاء من أجل غزة. وصلت إلى عمان رحلة إنسانية غادرت قاعدة برينديزي وعلى متنها أكثر من 60 طنا من المساعدات الغذائية والأدوية للسكان المدنيين في قطاع غزة".وأوضح تاياني "إنها مبادرة إنسانية أطلقتها الحكومة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر".وبرنامج "الغذاء من أجل غزة"، عبارة عن مبادرة قادتها إيطاليا لتوصيل المساعدات الغذائية للمدنيين الفلسطينيين بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي. (أنسامد).

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