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كرة قدم: مدينة أوديني ترفض رعاية مباراة بين إيطاليا وإسرائيل

18 يوليو 2024, 13:27

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 18 - روما - رفضت مدينة أوديني دعوة من رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييلي جرافينا لتكون من بين رعاة مباراة إيطاليا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية المقرر إقامتها على ملعب فريولي في 14 أكتوبر.

وقالت المدينة لوكالة الأنباء الإيطالية (ANSA) إنها قررت أن رعاية المباراة "سيكون مثيرًا للخلاف مع كون إسرائيل دولة في حالة حرب".

ومن جانبه، أوضح مكتب العلاقات لدى وزير البرلمان، لوكا سيرياني أن قرار رئيس البلدية، القادم من يسار الوسط ألبرتو فيليس دي توني التنفيذي كان "خاطئًا".

وأضاف: "الرياضة والسياسة يجب أن تظلا شيئين منفصلين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المنتخب الوطني يمثل جميع الإسرائيليين، بغض النظر عن الأحكام التي يمكن أن يصدرها كل واحد منا بشأن حكومته، التي هي، وستظل، ديمقراطية".

وتابع، "بالنسبة لي، سأبذل قصارى جهدي للتواجد في ملعب فريولي يوم المباراة، من أجل تشجيع إيطاليا والتعبير عن تعاطفي مع الشعب الإسرائيلي". (أنسامد).

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