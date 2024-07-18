"فورزا إيطاليا" تصوت لفون دير لاين والرابطة تعارض

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - كما كان متوقعا، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، أن حزبه "فورزا إيطاليا" سيصوت لصالح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للحصول على فترة ولاية ثانية، بعد أن قدمت مبادئها التوجيهية السياسية في برلمان الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.غير أن زميله، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، ماتيو سالفيني، رئيس حزب الرابطة، قد أعلن أنه سيصوت ضد ولايتها الثانية.ولا يزال من غير المؤكد ما سيفعله أعضاء البرلمان الأوروبي من حزب أخوة إيطاليا اليميني الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.وصرح نيكولا بروكاتشيني، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب أخوة إيطاليا، إن مجموعة المحافظين التي ينتمي إليها حزبه والتي يرأسها ميلوني ستمنح الوفود الوطنية داخلها حرية اختيار كيفية التصويت.وكانت ميلوني غاضبة من استبعاد المفوضية الأوروبية من المفاوضات بشأن المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي.لكن هناك تكهنات بأن ميلوني قد تجعل أعضاء البرلمان الأوروبي يصوتون لصالح فون دير لاين ويقدمون دعمًا "خارجيًا" للسلطة التنفيذية الجديدة للاتحاد الأوروبي إذا حصلت على تنازلات سياسية وحصلت إيطاليا على مفوض بمنصب مؤثر.وعقدت فون دير لاين اجتماعا مع مجموعة المحافظين في البرلمان الأوروبي، هذا الأسبوع، وجرى استبعاد "التعاون الهيكلي" بين المجموعة والمدير التنفيذي القادم.ووفقا لتقارير، فإن ميلوني كانت تتطلع إلى أن تتبنى المفوضية الجديدة موقفا أكثر صرامة تجاه المهاجرين مع التركيز بشكل خاص على البحر المتوسط، وكذلك إدخال تعديلات على الاتفاق الأخضر، مع اتباع نهج أكثر تدريجيا تجاه التحول البيئي. (أنسامد).

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