دب يهاجم سائحًا فرنسيًا في ترينتينو ويصيبه بجروح

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - أعلنت مصادر إن سائحًا فرنسيًا يبلغ من العمر 43 عامًا يتلقى العلاج من إصابات في ذراعيه وساقيه في مستشفى ترينتو بعد أن هاجمه دب في المقاطعة شمال إيطاليا اليوم الثلاثاء.وقالت المصادر إن الرجل، الذي تعرض للهجوم أثناء ركضه في نارونكولو، بالقرب من بلدة درو، ليس في حالة تهدد حياته.ويقوم حراس الغابات بالتحقيق لمحاولة التعرف على الحيوان.الجدير بالذكر، أنه قد قُتل عداء يبلغ من العمر 26 عامًا على يد دب صادفه في طريقه في ترينتينو العام الماضي.تم القبض على الدب الذي تم تحديده على أنه وراء هذا الهجوم المميت، وأمرت السلطات بإعدامه، لكن الإجراءات القانونية التي اتخذتها جماعات حقوق الحيوان حالت دون ذلك ومن المقرر نقله إلى محمية خارج إيطاليا.ويأتي هجوم الثلاثاء بعد أقل من أسبوع من مواجهة امرأة سويسرية وأطفالها الثلاثة مع دب وشبل واحد على الأقل أثناء نزهة في منطقة بحيرة مولفينو.وفي مارس/آذار، وافقت السلطات الإقليمية على مرسوم يسمح بإعدام ما يصل إلى ثمانية دببة "مثيرة للمشاكل" سنويًا في عامي 2024 و2025، بعد أن زادت أعداد الحيوانات بشكل كبير بعد إعادة إدخالها إلى المنطقة بين 1996 و2004، لكن جماعات حقوق الحيوان أعلنت عن رفضه.(أنسامد).

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