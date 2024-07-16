إيطاليا:فريولي فيدريجا الحاكم الأكثر شعبية بنسبة 68%

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - أصبح ماسيميليانو فيدريجا، حاكم يمين الوسط لفريولي فينيتسيا جوليا، الحاكم الإقليمي الأكثر شعبية في إيطاليا حيث بلغت نسبة تأييده 68٪، وفقًا لاستطلاع الحوكمة لعام 2024 الذي أجراه معهد نوتو للصحيفة المالية اليومية Il Sole 24 Ore.وتفوق فيدريجا على كل من ستيفانو بوناتشيني حاكم إميليا رومانيا، الذي احتل المركز الأول العام الماضي، ولوكا زايا حاكم فينيتو، اللذين حصلا على معدلات تبلغ 67% و66% على التوالي.وجاء عمدة بارما ميشيل جويرا على رأس الترتيب للمواطنين الأوائل في المدن الكبرى في إيطاليا بنسبة بلغت 63٪.لقد جاء أمام عمدة نابولي مانفريدي (62٪) ورافينا ميشيل دي باسكال (61٪) في منصة يسار الوسط بالكامل.وقد أخذ استطلاع الحوكمة 2024 بعين الاعتبار 80 بلدية في عواصم المقاطعات والمناطق التي تطبق فيها قاعدة الانتخابات المباشرة.وتم إجراء المقابلات في الفترة ما بين مايو ويوليو 2024 باستخدام أنظمة مختلطة وبلغ حجم العينة في كل منطقة 1000 شخص و600 ناخب في كل بلدية، مصنفين حسب الجنس والعمر ومنطقة الإقامة. (أنسامد).

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