إيطاليا..وفاة 3 مسنين وموجة الحرارة مستمرة

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - فى إيطاليا، توفى ثلاثة أشخاص مسنين - شخص واحد فى روما، وسط واثنان فى منطقة بوليا - فى الأيام الأخيرة لأسباب تتعلق بالحرارة القوية التى تؤثر على البلاد وخاصة وسط الجنوب، فى حين من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشدة فى الأيام القادمة.وستظل درجات الحرارة القصوى - التى تصل أو تتجاوز فى بعض الأماكن 43 درجة - عند مستوى مرتفع خلال معظم شهر يوليو.وكانت إيطاليا قد أطلقت إنذاراً أحمر أمس الأحد فى 11 مدينة على الأقل، بما فى ذلك روما أو فلورنسا أو أنكونا أو بيروجيا أو لاتينا أو بيسكارا أو بولونيا أو فيتربو.ونظرًا للحرارة الشديدة، فإن خطر نشوب الحرائق مرتفع أيضًا، وفى جزيرة صقلية بجنوب إيطاليا والتى تأثرت بالفعل بجفاف شديد، اضطر رجال الإطفاء إلى التدخل فى الأيام الأخيرة لإخماد ما لا يقل عن عشرين حريقا، وفى جزيرة سردينيا الكبيرة الأخرى فى إيطاليا، تقترب درجات الحرارة أيضًا من 40 درجة. (أنسامد).

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