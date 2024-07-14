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إيطاليا تدين محاولة اغتيال دونالد ترامب

14 يوليو 2024, 15:09

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 14 - روما - أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس سيرجيو ماتاريلا محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأعربا عن تمنياتهما بالشفاء العاجل للمرشح الجمهوري للانتخابات بعد إصابته في أذنه اليمنى.

وقالت ميلوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي : أتابع بقلق التطورات الواردة من ولاية بنسلفانيا، حيث تم إطلاق النار على الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي.

وأضافت : أعرب عن تضامني وتمنياتي له بالشفاء العاجل، وأن تشهد الأشهر المقبلة من الحملة الانتخابية انتصار الحوار والمسؤولية على الكراهية والعنف.

ومن جانبه، قال الرئيس ماتاريلا إن الهجوم تسبب في "قلق بالغ وسخط شديد". وأضاف في بيان أن أعمال العنف التي انتشرت مؤخرا في الساحة السياسية بمثابة مؤشر مقلق على تدهور النسيج المدني والرفض الخطير للمناقشة والحوار واحترام الحياة الديمقراطية.

وتابع : أتمنى الشفاء العاجل لدونالد ترامب وللمصابين الآخرين، وأعرب عن تعازي للمواطن الذي وقع ضحية لأعمال الكراهية والاعتداء على الحرية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية عظيمة، سترد بفعالية وبقوة على أي عمل للعنف. (أنسامد).

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