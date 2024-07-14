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وصول أكثر من 50 طفلا تم إنقاذهم في البحر إلى ساليرنو

14 يوليو 2024, 08:47

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 14 - روما - وصلت سفينة البحث والإنقاذ "جيو بارنتس" التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود إلى ميناء ساليرنو بجنوب إيطاليا يوم السبت وعلى متنها 99 مهاجرا أنقذتهم في عمليتين قبالة سواحل ليبيا هذا الأسبوع، من بينهم 53 قاصرا.

كانت هذه المجموعة تضم 41 فتى و12 فتاة، من بينهم 37 قاصرا غير مصحوبين بذويهم. كان العديد منهم أطفالا صغارا. تم إنزال الأشخاص الـ 99 الذين تم إنقاذهم في 10 يوليو بسلام في ساليرنو صباح السبت.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود : على الرغم من رحلتهم الشاقة، واجه الكثيرون مضايقات من قوات الأمن الليبية، مما أجبر الكثيرين على القفز في الماء، مفضلين المخاطرة والتعرض للموت في البحر بدلاً من إعادتهم إلى ليبيا.

ويأتي معظم هؤلاء المهاجرون، ومن بينهم 34 رجلاً و12 امرأة، من ساحل العاج وسوريا والصومال وباكستان وغينيا وبوركينا فاسو.

وقال عمدة ساليرنو فينتشنزو نابولي عبر فيسبوك: كان هناك العديد من الأطفال، والعديد منهم غير مصحوبين بذويهم، على متن السفينة "جيو بارنتس" التي رست في ميناء ساليرنو وعلى متنها 99 مهاجرا".

(أنسامد).

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