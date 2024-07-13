القبض على اثنين من "زعماء العصابات" لاستعبادهم مزارعين

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - ألقي القبض يوم السبت على اثنين من زعماء العصابات المتهمين باستعباد 33 عاملا هنديا في مقاطعة فيرونا.ويخضع المشتبه بهما، وهما مواطنان هنديان أيضًا، للتحقيق في جرائم من بينها الاسترقاق والاستغلال في العمل.وصادرت الشرطة المالية أيضًا أصولًا بقيمة 475 ألف يورو من المشتبه بهم، الذين يمتلكون شركتين في القطاع الزراعي ليس لديهما موظفين مقيدين في الدفاتر ويُزعم أنهما متهربان تمامًا من الضرائب.برزت مشكلة أشكال العبودية الحديثة في إيطاليا مؤخرًا إلى واجهة اهتمام وسائل الإعلام في أعقاب قضية ساتنام سينغ، وهو عامل مزرعة هندي يبلغ من العمر 31 عامًا غير مسجل في السجلات، والذي نزف حتى الموت بعد أن تخلى عنه صاحب العمل عندما كان يعمل في مزرعة وقطع ذراعه بواسطة آلة التغليف. (أنسامد).

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