الطقس القاسي يسبب أضرارًا واضطرابًا في شمال إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - تسبب الطقس القاسي في أضرار جسيمة واضطراب واسع النطاق في منطقة لومباردي الشمالية يوم الجمعة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات حول بحيرة كومو، بينما ضرب إعصار مقاطعة فاريزي، مما أدى إلى اقتلاع الأشجار وإغلاق الطرق وتعطيل خدمات السكك الحديدية.كما أدت الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة إلى إغلاق الطرق في مقاطعات ليكو وسوندريو وبيرجامو وبريشيا.وفي ميلانو ضرب البرق صناديق كهربائية بالقرب من محطة مترو تشيميانو، مما تسبب في تعليق الخدمات في جزء من الخط الثاني لمترو الأنفاق بالمدينة.يقول العلماء إن أزمة المناخ الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية تجعل الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف والعواصف الشديدة والفيضانات أكثر تواترا وأكثر شدة.على الرغم من وجود العديد من مصادر الغازات الدفيئة التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، إلا أن المحرك الرئيسي هو حرق الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز والفحم، والذي تدر مبيعاته أرباحًا ضخمة لعمالقة الطاقة في العالم. (أنسامد).

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