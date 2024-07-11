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مشروع استضافة طالبى اللجوء بالقرب من مدينة انكونا الأفضل

11 يوليو 2024, 08:48

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 11 - روما - اعتير مسؤولو نظام الاستضافة والهجرة أن مشروع استضافة طالبى اللجوء بالقرب من مدينة انكونا فى ماركى هو أحد أفضل المشاريع فى إيطاليا.

ويقع المشروع في مدينة جيسي بالقرب من أنكونا، وتم اختياره بعد عمليات تقييم بين مشروعات موجودة في 34 بلدية لاستضافة المهاجرين.

ويخدم المشروع 800 مهاجر من بينهم 42 قاصراً غير مصحوبين وهو الأول فى إيطاليا من حيث عدد السلطات المحلية المعنية والثالث من حيث عدد الأشخاص الذى يستضيفهم.

ويضم المشروع 145 مسكناً خاصاً منها 6 مجتمعات للقاصرين ومركز واحد للمهاجرين الذين بلغوا للتو 18 عاماً والمسجلين فى التعليم والتدريب الوظيفى فضلاً عن الأنشطة الاجتماعية.

وتبلغ ميزانية المشروع 6.7 مليون يورو. (أنسامد).

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