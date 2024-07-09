ميلوني : الهجوم الروسي على مستشفى الأطفال مروع

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - انتقدت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني الهجوم الروسي على مستشفى للأطفال في كييف، وذلك عقب وصولها إلى واشنطن خلال الليل لحضور قمة الناتو هناك.وصرحت ميلوني: "صور الأطفال المصابين بالسرطان في الشوارع بعد قصف مستشفى الأطفال في كييف تبدو مروعة بالنسبة لي".وأضافت: "عندما يتعرض السكان المدنيون لهجوم بهذه الطريقة، باستهداف شديد للأطفال، فإن الإشارات التي تصل تختلف بالتأكيد عن تلك التي ترغب بعض الدعاية الروسية في نقلها"، في إشارة إلى مزاعم موسكو عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق من أجل سلام.وتابعت "أتوقع أن يبعث حلف شمال الأطلسي، في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه وفي لحظة خاصة للغاية في التاريخ، برسالة عظيمة للوحدة والقدرة على التكيف مع عالم يتغير".وقالت إن إيطاليا تتأكد من "إيلاء الاهتمام اللازم للجبهة الجنوبية للحلف، والتي تم تضمينها حاليا في نتائج القمة"، مؤكدة "من الواضح أن الدعم لأوكرانيا متوقع أيضا". (أنسامد).

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