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سالفيني يرفض تحذيرات ماتاريلا بشأن السلطة المطلقة

05 يوليو 2024, 09:46

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 5 - روما - رفض نائب رئيسة الوزراء وزير النقل الإيطالي وزعيم حزب "الرابطة" اليميني ماتيو سالفيني، يوم الخميس تحذيرات الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بشأن "السلطة المطلقة للأغلبية"، قائلا إن المشكلة عكس ذلك، أي ديكتاتورية مزعومة للأقلية.

وقال سالفيني : الحكم المطلق؟ نحن في دولة ديمقراطية، الشعب هو الذي يصوت، والشعب هو الذي يفوز. أنا لا أمارس الفلسفة، بل أمارس السياسة.

وأضاف: إن كان هناك أي شيء، فهذه هي مشكلة دكتاتورية الأقليات، وليس العكس، رافضا تحذير ماتاريلا بشأن مخاطر "الحكم المطلق للأغلبية" و"السلطات بلا حدود".

وتابع ماتيو سالفيني : في إيطاليا كما في فرنسا، من يفوز بالأصوات، يتولى الحكم، في إطار احترام القواعد والديمقراطية والأقليات.

واختتم تصريحاته قائلا : أعتقد أن هذه دعوة يمكن توجيهها للآخرين، وليس للوضع الإيطالي. وهنا، في الواقع، توجد الأقلية التي غالبا ما تكون بمثابة الأغلبية. (أنسامد).

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