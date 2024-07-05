سالفيني يرفض تحذيرات ماتاريلا بشأن السلطة المطلقة

وقال سالفيني : الحكم المطلق؟ نحن في دولة ديمقراطية، الشعب هو الذي يصوت، والشعب هو الذي يفوز. أنا لا أمارس الفلسفة، بل أمارس السياسة.
وأضاف: إن كان هناك أي شيء، فهذه هي مشكلة دكتاتورية الأقليات، وليس العكس، رافضا تحذير ماتاريلا بشأن مخاطر "الحكم المطلق للأغلبية" و"السلطات بلا حدود".
وتابع ماتيو سالفيني : في إيطاليا كما في فرنسا، من يفوز بالأصوات، يتولى الحكم، في إطار احترام القواعد والديمقراطية والأقليات.
واختتم تصريحاته قائلا : أعتقد أن هذه دعوة يمكن توجيهها للآخرين، وليس للوضع الإيطالي. وهنا، في الواقع، توجد الأقلية التي غالبا ما تكون بمثابة الأغلبية. (أنسامد).
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