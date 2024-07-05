تاياني ينتقد زيارة أوربان لموسكو

وقال تاياني على هامش مؤتمر صحفي لحزبه "فورتسا إيطاليا" : إنه يذهب إلى موسكو كرئيس وزراء مجري (وليس كرئيس مناوب للاتحاد الأوروبي)، مضيفا : لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لزيارة روسيا، ولكن يمكن لكل شخص أن يفعل ما يريد.
وتابع : إن الاتحاد الأوروبي يؤيد السلام، ولكنه لا يؤيد الاستسلام لبوتين. لابد أن يكون السلام، وليس الاستسلام. إن اقتراح بوتين (إنهاء الحرب) مجرد خدعة.
وشدد وزير الخارجية الإيطالي : نحن نرحب بالحوار والمناقشات، ولكننا سنواصل مساعدة أوكرانيا. (أنسامد).
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