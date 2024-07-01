ميلوني : نجاح "واضح" للوبان في فرنسا

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - صرحت رئيسة الوزراء الفرنسية جيورجيا ميلوني، اليوم الاثنين، إن حزب التجمع الوطني اليميني بزعامة مارين لوبان حقق نجاحا "واضحا" في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية الأحد، ويعود ذلك أيضا إلى وجود حلفاء له في اليمين لأول مرة.حصل حزب الجبهة الوطنية على 33% مقابل 28% لتحالف اليسار و21% لحزب الرئيس فرانسوا ماكرون الوسطي.وقالت ميلوني، أول رئيسة وزراء لإيطاليا والأكثر يمينية منذ الحرب العالمية الثانية على رأس تحالف يضم حزبين يمينيين وحزب يمين الوسط: "أهنئ حزب التجمع الوطني وحلفائه على النجاح الواضح".وأضافت "بالنسبة لجولة الإعادة، فإنني أتعامل دائمًا مع الديناميكيات السياسية والانتخابية للدول الأخرى باحترام. بالطبع، نحن نواجه سيناريو مستقطب للغاية حيث من الواضح أنني أفضل اليمين".وشددت على أنه "في فرنسا أيضا تم التغلب على الحواجز بين القوى البديلة لليسار".وأردفت "لأول مرة، كان لحزب لوبان حلفاء بالفعل منذ الجولة الأولى، ويبدو لي أنه حتى الجمهوريين يتجهون نحو عدم المشاركة في ما يسمى بالجبهة الجمهورية، (التي كانت تتشكل دائمًا في الجولة الثانية في الماضي من قبل جميع الأطراف الأخرى للحفاظ على لوبان). (أنسامد).

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