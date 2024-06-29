الإيطاليون أقل على الشاطئ هذا الصيف وسط ارتفاع الأسعار

(أنسامد) - يونيو 29 - روما - سيقضي عدد أقل من الإيطاليين عطلاتهم على الشاطئ في إيطاليا هذا العام وسط ارتفاع الأسعار، لكن الانخفاض سيعوضه جزئيًا ارتفاع عدد الأجانب، حسبما ذكر مرصد JFC "بانوراما توريزمو - ماري إيطاليا". يوم الجمعة.وقال المسح القطاعي: "سيكون الصيف على شاطئ البحر مرة أخرى هذا العام، ولكن مع ارتفاع الأسعار (+7.9٪ مقارنة بعام 2023) وانخفاض في الوجود الإيطالي، يقابله جزئيًا زيادة في الأجانب".من إجمالي 407 مليون تواجد في القطاع الساحلي (-1.1% في صيف 2023 و-1.2% في 2019)، سيبلغ التواجد الإيطالي 312 مليونًا و511 ألفًا بانخفاض قدره 4.4%، وبالتالي خسارة قدرها 14 مليونًا و511 ألفًا في 2023.وفي الوقت نفسه، سيصل الحضور الأجنبي إلى 94 مليوناً و513 ألفاً بنسبة +11.6% (أي 11.6%).9 مليون و 823 ألف) في 2023. (أنسامد).

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