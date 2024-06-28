مصرع شخصين في حوادث عمل في إيطاليا

(أنسامد) - يونيو 28 - روما - شهد يوم الجمعة وقوع حادثين آخرين في مكان العمل في إيطاليا في سلسلة من الوفيات في مواقع العمل قال اتحاد العمل الإيطالي إنها تقتل أشخاصًا أكثر من المافيا.توفي عامل بناء يبلغ من العمر 21 عاما في صقلية، بينما لقي عامل آخر مصرعه إثر سقوطه في موقع لصيانة الطريق السريع في نهر أدا شمال إيطاليا.توفي العامل الشاب في صقلية أثناء عمله في سقيفة تابعة لشركة إنشاءات تنتج منتجات خرسانية في كانيكاتي، في منطقة أجريجينتو، حيث دهسته رافعة شوكية.وتعبر هذه الحادثة واحدة من العديد من الوفيات التي حدثت مؤخرًا في مكان العمل، من بينها اثنان يوم الثلاثاء فقط.قال المرصد الوطني المعني بهذه الظاهرة يوم الجمعة الماضي، إن نحو 500 شخص لقوا حتفهم في حوادث عمل في إيطاليا حتى الآن هذا العام.وأضاف أن حوالي 1000 شخص لقوا مصرعهم في حوادث عمل العام الماضي.ولقي خمسة رجال مصرعهم بعد استنشاق الغاز السام في شبكة الصرف الصحي بالقرب من باليرمو الشهر الماضي، وتوفي سبعة في انفجار محطة للطاقة الكهرومائية بالقرب من بولونيا في أبريل. (أنسامد).

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