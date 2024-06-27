ماتاريلا يصدر قانون الحكم الذاتي المتباين

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - أصدر رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا قانون الحكم الذاتي المتباين، بعد 6 أيام من موافقة البرلمان عليه بشكل نهائي، رافضًا فرضيات الفحص البطيء من قبل الرئاسة.منذ نشره في الجريدة الرسمية، أصبح هذا الحكم قانونًا للدولة ويسمح لوزير شؤون الأقاليم ومناطق الحكم الذاتي، روبرتو كالديرولي ببدء المفاوضات مع فينيتو والأقاليم لتفويض المسائل المطلوبة، ولكنه يسمح أيضًا لأولئك الذين يرغبون في الترويج للاستفتاء باتخاذ الإجراءات اللازمة.في الأيام الأخيرة، طلبت حركة النجوم الخمسة من رئيس الدولة عدم إصدار القانون وافترض آخرون إصدارًا موسعًا مصحوبًا برسالة تحدد كيفية تفسير بعض القواعد، كما حدث على سبيل المثال مع مرسوم سالفيني الأول بشأن الهجرة خلال فترة الحكومة الصفراء- الخضراء.ولم يحدث أي شيء من هذا، وكالعادة أصدر ماتاريلا القانون بشكل عادي.وعلق لوكا زايا حاكم فينيتو على القرار، "إذا كان يوم 19 يونيو قد دخل التاريخ باعتباره تاريخ الموافقة على الحكم الذاتي، فإن يوم 26 يونيو هو بالتأكيد تاريخ عريق أصدر فيه الرئيس ماتاريلا قانون الحكم الذاتي".وأضاف "الآن سننتظر النشر في الجريدة الرسمية ثم نطالب باستئناف المفاوضات فيما يتعلق بالمسائل التي نص عليها الدستور". في الواقع، تسمح الفقرة 2 من المادة 4 من قانون كالديرولي لوزير الشؤون الإقليمية بفتح مفاوضات من أجل التفويض الفوري للمهام الـ 184 التي لا تتطلب تعريف الليب (بما في ذلك القضايا الحساسة مثل المهن).وبالنسبة للأخيرة، سيكون من الضروري انتظار المراسيم التشريعية، التي لدى الحكومة 24 شهراً لها، وبعد ذلك فقط سوف يتمكن كالديرولي من فتح المفاوضات لنقل المهام الـ 320 المتبقية.ولكن بشكل عام، فإن أولئك الذين يعتزمون معارضة قانون الحكم الذاتي المتباين من خلال الاستفتاء، سعداء أيضًا بقرار ماتاريلا السريع. سواء أولئك الذين يفكرون في اتباع المسار الشعبي بجمع 500 ألف توقيع، أو أولئك الذين يفترضون أن خمس مناطق تتحرك، تلك التي يحكمها يسار الوسط، وهي توسكانا وإميليا رومانيا وسردينيا وكامبانيا وبوليا. (أنسامد).

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