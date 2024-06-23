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إنقاذ 45 شخصا في بحيرة كومو بعد سوء الأحوال الجوية

23 يونيو 2024, 14:56

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 23 - روما - تم إنقاذ 45 شخصا كانوا على متن قوارب منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد في بحيرة كومو بسبب سوء الأحوال الجوية مع هبوب رياح وصلت سرعتها إلى 30 عقدة، أي أكثر من 50 كيلومترا في الساعة، مما تسبب في حدوث عاصفة مع ارتفاع الأمواج لأكثر من متر.

وتم نقل 36 شخصا إلى بر الأمان بواسطة وحدتين بحريتين تابعتين لخفر السواحل، بينما تم نقل تسعة آخرين إلى اليابسة بواسطة رجال الإطفاء وخفر السواحل المساعد. تم تنسيق عمليات إنقاذ 12 قاربا واجهت مشاكل من قبل غرفة عمليات خفر السواحل في سالو.

وفي عدة حالات، انجرفت القوارب واصطدمت بالمنحدرات والأشجار، وفي حالات أخرى تضررت القوارب أو لم تتمكن من المناورة، وبالتالي كانت معرضة لخطر الاصطدام بالمنحدرات الصخرية.

ويدعو خفر السواحل أصحاب القوارب، قبل الخروج، إلى التحقق من كفاءة القارب والوقود ومعدات السلامة، وكذلك التحقق من الطقس وحمل هاتف متصل بالإنترنت، مما يسمح لخدمات الطوارئ بتحديد موقع طالبي المساعدة بدقة. (أنسامد).

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