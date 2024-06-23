إنقاذ 45 شخصا في بحيرة كومو بعد سوء الأحوال الجوية

وتم نقل 36 شخصا إلى بر الأمان بواسطة وحدتين بحريتين تابعتين لخفر السواحل، بينما تم نقل تسعة آخرين إلى اليابسة بواسطة رجال الإطفاء وخفر السواحل المساعد. تم تنسيق عمليات إنقاذ 12 قاربا واجهت مشاكل من قبل غرفة عمليات خفر السواحل في سالو.
وفي عدة حالات، انجرفت القوارب واصطدمت بالمنحدرات والأشجار، وفي حالات أخرى تضررت القوارب أو لم تتمكن من المناورة، وبالتالي كانت معرضة لخطر الاصطدام بالمنحدرات الصخرية.
ويدعو خفر السواحل أصحاب القوارب، قبل الخروج، إلى التحقق من كفاءة القارب والوقود ومعدات السلامة، وكذلك التحقق من الطقس وحمل هاتف متصل بالإنترنت، مما يسمح لخدمات الطوارئ بتحديد موقع طالبي المساعدة بدقة. (أنسامد).
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