إيطاليا : المعارضة تنظم مسيرة "دفاعا عن الوحدة الوطنية"

(أنسامد) - يونيو 18 - روما - تنظم معظم أحزاب المعارضة الإيطالية مسيرة في روما اليوم الثلاثاء "للدفاع عن الوحدة الوطنية" في مواجهة إصلاحات الحكومة واحتجاجا على "العنف والترهيب" المزعوم من قبل الائتلاف الحاكم بعد أن إحتاج نائب عن حركة 5 نجوم إلى رعاية طبية عقب مشاجرة في مجلس النواب الأسبوع الماضي.وتنطم حركة 5 نجوم والحزب الديمقراطي من يسار الوسط وتحالف اليسار الأخضر وحزب المزيد من أوروبا مسيرة في ساحة سانتيسيمي أبوستولي في روما وتشارك أيضًا العديد من المنظمات الأخرى، بما في ذلك رابطة الحزبيين وحزب حركة 5 نجوم في روما وإتحاد النقابات العمالية CGIL.لكن حزبي "إيطاليا فيفا" و"أزيوني" المعارضين الوسطيين لن يشاركا.اندلعت المشاهد القبيحة يوم الأربعاء بينما كان مجلس النواب يدرس مشروع قانون الحكومة المثير للجدل من أجل "الحكم الذاتي المتمايز"، والذي سيمكن المناطق من طلب المزيد من السلطة بشأن كيفية إنفاق عائدات الضرائب التي يتم جمعها في مناطقها والتي يقول النقاد إنها ستؤدي إلى تفاقم تقسيم شمال وجنوب إيطاليا.وفي إحدى المراحل، حاول النائب عن حركة 5 نجوم ليوناردو دونو تسليم العلم الإيطالي إلى وزير الشؤون الإقليمية والحكم الذاتي روبرتو كالديرولي، مما دفع عددًا من النواب من الائتلاف الحاكم إلى الاندفاع.ويمكن رؤية أحد أعضاء البرلمان وهو يحاول توجيه اللكمات في لقطات الحادث.انتهى الأمر بـدونو على الأرض وكان لا بد من إخراجه من الغرفة على كرسي متحرك.وأعلن بعد ذلك إنه بخير بعد الفحوصات الطبية واتهم النائب عن الرابطة إيجور إيزي بلكمه في وجهه.ونفى إيزي ذلك، واعترف بأنه حاول توجيه اللكمات لكنه قال إنه فشل في توجيه اللكمة.وتم إيقاف أحد عشر نائباً عن العمل بسبب المشاجرة، مع عقوبات تتراوح بين يومين إلى 15 يومًا.حصل إيزي على أطول فترة إيقاف بينما تم إيقاف دونو أيضًا لمدة أربعة أيام. (أنسامد).

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