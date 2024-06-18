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رويترز:أنسا العلامة التجارية الإخبارية الإيطالية الأكثر ثقة

وكالة الأنباء الإيطالية تتصدر التقرير السنوي للسنة السابعة

18 يونيو 2024, 11:51

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 18 - روما - احتلت وكالة وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"(ANSA) المرتبة الأولى بين العلامات التجارية الإخبارية في إيطاليا من حيث ثقة الجمهور بها للعام السابع على التوالي في تقرير الأخبار الرقمية لعام 2024 الصادر عن معهد رويترز.

وذكرت النسخة الثالثة عشرة من التقرير، الذي يستعرض أوضاع وسائل الإعلام في 47 دولة، إن 75% من الإيطاليين يثقون في وكالة الأنباء الإيطالية أنسا. وهذا ما جعلها تتقدم على قناة SkyTg24 الإخبارية (69%)، والقناة المالية اليومية Sole 24 Ore (67%)، وقناة TG La7 الإخبارية (62%).

وقال التقرير أن الموقع الإلكتروني لأكبر وكالة أنباء في إيطاليا، ANSA.it، احتل المركز الثالث في إيطاليا من حيث الوصول الأسبوعي عبر الإنترنت، حيث يستخدمه 18% من الأشخاص مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، خلف صفحة المعجبين (22%) وTgCom24 من Mediaset (19%) ).

وأضاف التقرير: "النظام الإعلامي الإيطالي في حالة تغير مستمر.

يتميز المشهد الإعلامي تاريخيًا بقطاع تلفزيون مهيمن، وصحافة أضعف ولكن مؤثرة، وتحول رقمي أبطأ من أي مكان آخر، ويرى المشهد الإعلامي اليوم أن التلفزيون يفقد أسبقيته، ويبيع الناشرون الرئيسيون منافذ الطباعة التقليدية، وتتحدى المنافذ الرقمية اللاعبين بشكل خطير".

وأشار إلي "إن إغلاق أكشاك بيع الصحف، والأكشاك الإيطالية الخارجية التي تُباع فيها الصحف المطبوعة تقليديًا، يشهد أيضًا على خطورة أزمة صناعة الأخبار الإيطالية. واختفى ما يقرب من 2700 كشكًا للأخبار في جميع أنحاء البلاد خلال أربع سنوات، مع انخفاض العدد الإجمالي إلى حوالي 13500 بحلول عام 2023".

الصورة: رئيس تحرير وكالة الأنباء الإيطالية لويجي كونتو (يسار) مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني.

(أنسامد).

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