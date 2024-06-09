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البابا فرنسيس في قمة مجموعة السبع من أجل السلام

09 يونيو 2024, 06:46

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 9 - روما - يعد بناء مسارات ملموسة للسلام من بين أولويات البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذي يستعد للمشاركة في قمة مجموعة السبع التي ستعقد الأسبوع المقبل في بوليا كأول حبر أعظم في التاريخ يشارك في فاعليات القمة.

ومن المقرر أن يتوجه البابا إلى فندق بورجو إجناتسيا يوم الجمعة 14 في زيارة لبضع ساعات فقط للمشاركة في القمة، على الرغم من أن الفاتيكان لم يعلن بعد عن تفاصيل مشاركة البابا بشكل رسمي.

وخلال فاعليات القمة، سيتحدث فرنسيس عن الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أيضا أن يدعو كافة زعماء العالم لتنفيذ كل التدابير الممكنة من أجل السلام.

لكن اليوم، كانت الأضواء مسلطة على أوكرانيا، حيث استقبل البابا فرنسيس أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الفاتيكان.

وصرح يرماك : لقد كانت مباحثات هامة. لقد أبلغت قداسته بفلسفة صيغة السلام التي طرحها الرئيس زيلينسكي، موضحًا أن هذا هو الطريق الوحيد للسلام العادل. (أنسامد).

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