البابا فرنسيس يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة

(أنسامد) - يونيو 9 - روما - جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد، دعوته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.وقال في صلاة التبشير الملائكي : بعد غد سيعقد في الأردن مؤتمر دولي حول الوضع الإنساني في غزة بدعوة من ملك الأردن والرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة.وأضاف : بينما أشكرهم على هذه المبادرة المهمة، فإنني أشجع المجتمع الدولي على التحرك بشكل عاجل وبكل الوسائل لمساعدة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب، مؤكدا : يجب أن تكون المساعدات الإنسانية قادرة على الوصول إلى من يحتاجون إليها ولا يمكن لأحد منعها.ثم أشار البابا فرنسيس إلى الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لدعوة السلام في الفاتيكان التي شارك فيها الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز والرئيس الفلسطيني محمو عباس.وأكد أن هذا اللقاء يؤكد أن المصافحة أمر ممكن وأن صنع السلام يتطلب شجاعة، أكثر بكثير من شجاعة شن الحرب، مشددا : لذلك فإنني أشجع المفاوضات الجارية بين الطرفين والتي ليست سهلة.واختتم البابا فرنسيس قائلا : آمل أن يتم قبول مقترحات السلام لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات وإطلاق سراح الرهائن على الفور لما فيه خير الفلسطينيين والإسرائيليين. (أنسامد).

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