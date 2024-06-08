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سالفيني يستبعد تسمية جسر مضيق ميسينا باسم برلسكوني

08 يونيو 2024, 12:09

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 8 - روما - استبعد نائب رئيس الوزراء ووزير النقل وزعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني يوم الجمعة تسمية الجسر المتوقع فوق مضيق ميسينا لربط صقلية بالبر الرئيسي لإيطاليا، بإسم رئيس الوزراء السابق وقطب الإعلام الراحل سيلفيو برلسكوني.

وأعلن سالفيني، الذي أعاد إحياء مخطط بناء ما سيكون أطول جسر معلق في العالم، إنه من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع الذي طال انتظاره، والذي أعاقته المخاوف البيئية والزلازل والمافيا، بحلول نهاية العام.

وقال وزير البنية التحتية: "سيلفيو أحد العظماء، وقد حاول أيضًا، ثم انتهى الأمر بهذه الطريقة. لكن تسمية الجسر باسم أحد السياسيين أمر خاطئ، لا، إنه جسر للإيطاليين، ومن ثم من سيختار هم أهل صقلية وكالابريا".

وأضاف سالفيني إنه من المأمول أن يبدأ العمل في الهيكل "الفريد من نوعه في العالم" "قبل نهاية العام".

وفي الشهر الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على المبادئ التوجيهية المحدثة لتطوير شبكة النقل عبر أوروبا (Ten-T)، التي تربط أكثر من 420 مدينة رئيسية في الاتحاد الأوروبي، وأدرج الجسر في الخطة.

تبلغ تكلفة الجسر حاليًا حوالي 14.6 مليار يورو (16.14 مليار دولار)، أو حوالي واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، ومن المقرر أن يدخل حيز الاستخدام في أواخر ثلاثينيات القرن الحالي.

وتوفي برلسكوني في 16 حزيران/يونيو من العام الماضي عن عمر يناهز 86 عاما، بعد أن هيمن على الحياة العامة الإيطالية وقسمها على مدى ثلاثة عقود.. (أنسامد).

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