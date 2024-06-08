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أزمة المناخ: المتوسط ;;يسجل درجة حرارة قياسية جديدة في 2023

الصندوق العالمي للطبيعة:البحر أكثر ملوحة، المزيد من قناديل البحر

08 يونيو 2024, 17:55

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - وصل متوسط ;;درجة حرارة المياه السطحية في البحر الأبيض المتوسط ;;إلى رقم قياسي جديد بلغ 21.1 درجة مئوية في أبريل 2023، حيث استمرت المنطقة في كونها "نقطة ساخنة لتغير المناخ"، وفقًا لتقرير صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة في إيطاليا يوم الجمعة.

وقال التقرير الذي يحمل عنوان "نفس المحيطات (Il Respiro degli Oceani)" والذي صدر قبل اليوم العالمي للمحيطات يوم السبت، إن هذا كان أعلى بدرجة تقريبًا من المتوسط ;;في الفترة من 1850 إلى 1900.

وذكر إن أزمة المناخ تؤدي إلى أن يصبح البحر الأبيض المتوسط ;;أكثر ملوحة أيضا وأن ارتفاع درجات الحرارة يمكّن الأنواع الغريبة من الهجرة إلى المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط ;;;;وتحل محل الأنواع المستوطنة، مما يزيد من انتشار قناديل البحر.

وكشف الصندوق العالمي للطبيعة إن 8.33% من مياه البحر الأبيض المتوسط ;;محمية في الوقت الحالي، وهو مستوى يجب أن يصل إلى 30% بحلول عام 2030. (أنسامد).

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