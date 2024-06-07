سالفيني : رفض صفقة إيتا-لوفتهانزا بمثابة "هجوم" على إيطاليا

(أنسامد) - يونيو 7 - روما - قال نائب رئيسة الوزراء ووزير النقل ماتيو سالفيني اليوم الجمعة، إن رفض المفوضية الأوروبية السماح لشركة لوفتهانزا بالاستحواذ على حصة 41% في شركة "إيتا إيرويز" سيكون بمثابة هجوم على إيطاليا.ولم تمنح المفوضية الأوروبية موافقتها بعد للعملية التي تبلغ قيمتها 325 مليون يورو لأنها تشعر بالقلق بشأن تأثيرها على المنافسة.وصرح سالفيني : لقد تحدثت للتو مع (وزير الاقتصاد جيانكارلو) جيورجيتي. إذا كان صحيحاً أن بروكسل تنتظر حتى اليوم التالي لانتخابات (الاتحاد الأوروبي) لرفض الاتفاق بين إيتا ولوفتهانزا، مما يعرض آلاف الوظائف في إيطاليا للخطر، سيكون الأمر خطيراً للغاية.وتابع : إذا كان هناك من يفكر في إلقاء آلاف العمال في البحر والحكم على شركة الطيران الوطنية الإيطالية بمصير مجهول وتسريح العمال بسبب الأنانية أو الضغط البيروقراطي الفرنسي، فسيكون ذلك هجوما خطيرا على إيطاليا، وعملا عدائيا، ولن نقف مكتوفي الأيدي.ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية قرارها بين نهاية يونيو/حزيران وبداية يوليو/تموز، أي قبل أيام قليلة من الموعد النهائي في 4 يوليو/تموز. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA