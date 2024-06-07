تاياني: الاعتراف بفلسطين يكون عند تحديد الحدود

(أنسامد) - يونيو 7 - روما - صرح نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية، أنطونيو تاياني لمنتدى أنسا أنه يؤيد اعتراف إيطاليا بالدولة الفلسطينية، ولكن فقط عندما يتم تحديد حدودها.وقد اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج مؤخراً رسمياً بفلسطين كدولة في محاولة لتعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للحرب في غزة.وقال تاياني: "أنا أؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن من الضروري أولا تحديد حدودها".وأضاف: "أنا أؤيد حل الشعبين والدولتين، لكن لا ينبغي أن تكون هناك قرارات على أساس الحملة الانتخابية"، في إشارة إلى الانتخابات الأوروبية المقررة هذا الأسبوع.وأردف، "من الضروري العمل من أجل مستقبل ينعم بالسلام من خلال اتخاذ قرارات حكيمة، وعدم محاولة الحصول على صوت أو صوتين آخرين".وأضاف أن الشحنات الأولى من حاويات الغذاء من أجل غزة، وهي مبادرة تقودها إيطاليا لتوصيل المساعدات الغذائية للمدنيين الفلسطينيين بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، على وشك المغادرة. (أنسامد).

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