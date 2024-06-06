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تاياني: بوتين يشن حربًا هجينة محاولًا تخويف أوروبا

06 يونيو 2024, 12:38

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 6 - روما - أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، الخميس أن الرئيس الروسي، يشن حربا هجينة متعددة الأوجه، بما في ذلك التهديدات ضد الغرب بالإضافة إلى الهجمات العسكرية التي تشنها موسكو على أوكرانيا، مضيفًا أن هذا أمر متوقع.

وأكد مجددا أن إيطاليا لن تكون من بين الدول الغربية التي تسمح لكييف باستخدام الأسلحة التي توفرها لضرب أهداف في الأراضي الروسية.

وأوضح تاياني، لتلفزيون ميديست، ""بوتين يشن حربا هجينة ويحاول تخويف أوروبا والغرب، لكن هذا جزء من اللعبة"، متابعا "لن نرسل جنودا إلى أوكرانيا ولن نسمح باستخدام أسلحتنا في روسيا".

وألمح بوتين مرة أخرى يوم الأربعاء إلى احتمال استخدام الأسلحة النووية قائلا "كل الوسائل تحت تصرفنا للدفاع عن سلامتنا".

وعلق تاياني أيضًا على ما قاله بوتين يوم الأربعاء عن كون إيطاليا أقل كرهًا للروس من الدول الغربية الأخرى، وأوضح الوزير: "ليس علينا أن ننحاز إلى أحد، إذا كان هناك شيء، فإن الآخرين الذين لا يصطفون معنا".

وأضاف "الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي متحدان في الدفاع عن أوكرانيا ونحن نتفق مع ذلك دون تردد، هذا شيء، واستخدام الأسلحة بطريقة غير دفاعية شيء آخر".

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) يوم الأربعاء خلال اجتماع مع بعض وكالات الأنباء العالمية الكبرى، قال بوتين: "نرى أن موقف إيطاليا (تجاه روسيا) أكثر تحفظا من الدول الأوروبية الأخرى ونأخذ ذلك في الاعتبار".

وتابع: "نأمل أنه عندما يبدأ الوضع فيما يتعلق بأوكرانيا في الاستقرار، سنتمكن من إعادة العلاقات مع إيطاليا، وربما بشكل أسرع من بعض الدول الأخرى". (أنسامد).

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