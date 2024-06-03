شلاين : رفع العلم الفلسطيني لا يدعم حماس

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - صرحت إيلي شلاين زعيمة الحزب الديمقراطي في منتدى أنسا يوم الاثنين إن إظهار العلم الفلسطيني لا يجعل الشخص مؤيدًا لحماس، وذلك ردا على سؤال حول عمدة بولونيا من الحزب الديمقراطي ماتيو ليبور الذي قام بتعليق العلم الفلسطيني من نافذة في قاعة بالمدينة.وأضافت شلاين، الذي كان والدها أمريكي من أصل يهودي: "أنا أؤيد عمدة بولونيا ليبور. أعتقد أن عرض العلم لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى دعم الإرهاب".وتابعت قائلة "مساواة حماس بالشعب الفلسطيني لا تساعد على عزل حماس".وقال يهود إيطاليا إن خطوة ليبور تضفي الشرعية على إرهاب حركة حماس الإسلامية التي أشعلت حرب غزة بهجومها الوحشي على إسرائيل في 7 أكتوبر.وصرح رئيس اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية نويمي دي سيجني، إلى جانب رئيس مجتمع بولونيا دانييلي دي باز، لوكالة أنباء أنسا: "إذا كنت تريد حقًا التأكيد على احترام حقوق الإنسان والسلام، فلا ترفع علمًا واحدًا فحسب، بل اعرض كليهما. لا يمكن استخدام العلم في مكان عام كرمز للتنافس مع دول أخرى".وذكروا أن "مثل هذه البادرة من مؤسسة عامة لا تؤدي إلا إلى إضفاء الشرعية على صوت الإرهاب والمراوغة"، مضيفين: "ندعو (رئيس البلدية ماتيو) ليبور لزيارة إسرائيل في مناطق مجزرة (حماس) قبل رفع الأعلام والشعارات".عند إعلانه عن هذه الخطوة، قال ليبور إن بولونيا سترفع العلم الإسرائيلي أيضًا إذا أنهت تل أبيب حملتها المثيرة للجدل في غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 36,000 مدني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.وفي هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، قتلت حماس حوالي 1400 شخص واحتجزت نحو 250 رهينة. (أنسامد).

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