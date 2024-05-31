مراقبون : النازيون الجدد في المجر يهددون ساليس

(أنسامد) - مايو 31 - روما - قال مراقبون دوليون بشأن قضية إيلاريا ساليس الناشطة المناهضة للفاشية، إن النازيين الجدد المجريين يهددون مدرسة الابتدائي من مونزا (39 عاما) والتي تحاكم في بودابست بتهمة مهاجمة ثلاثة من النازيين الجدد في 11 فبراير 2023.وقالوا إن ساليس تعرضت لتهديدات منذ نشر عنوان الإقامة الجبرية التي فرضت عليها الأسبوع الماضي بعد أن أصبحت مرشحة للبرلمان الأوروبي عن تحالف الخضر واليسار.ولفتت مجموعة المراقبين القانونيين الديمقراطيين، إلى أن العنوان نُشر على موقع يميني متطرف مجري مع إهداء خاص وعبارة "مرحبا بالشيء القليل".وبعد إطلاق سراحها من عقوبة الحبس المثير للجدل ووضعها قيد الإقامة الجبرية، لم تعد ساليس تُقاد إلى المحكمة مقيدة بسلسلة في معصميها وكاحليها، حيث قالت المجر إنها إجراءات معتادة لكنها أثارت احتجاجات إيطالية غاضبة.وتواجه ساليس عقوبة السجن لمدة تصل إلى 24 عاما بتهمة الشروع في القتل. وفي حالة تم انتخابها عن تحالف الخضر واليسار، فقد يتم إطلاق سراحها بالكامل بسبب الحصانة البرلمانية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA