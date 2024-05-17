ماتاريلا : إيطاليا ترفض انتهاكات حقوق الإنسان في كل مكان

(أنسامد) - مايو 17 - روما - أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الخميس، أن إيطاليا ترفض انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق المدنية في كل مكان، مشددا على أن " ضرورة احترام القانون الإنساني موجودة في دستورنا".وأضاف ماتاريلا : هذا واجب الجمهورية الإيطالية، وهذا ينطبق على جميع الحالات، سواء بالنسبة للمدنيين، بالنسبة للشعب الفلسطيني، بالنسبة للصبية الذين قُتلوا أثناء استماعهم إلى الموسيقى في حفل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبالنسبة للأطفال الذين ذبحوا في تلك المناسبة.وتابع : هذا صحيح أيضا بالنسبة لمهسا أميني والفتيات اللاتي تم سجنهن وإعدامهن بعد ذلك لأنهن لم يرتدين الحجاب، هذا صحيح بالنسبة للفتيات اللاتي لا يستطعن الدراسة في أفغانستان، منوها : بالنسبة لجمهوريتنا، يجب رفض جميع انتهاكات حقوق الإنسان دائما. (أنسامد).

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