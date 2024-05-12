ماتاريلا : السياسة يمكن أن توقف الصراعات

(أنسامد) - مايو 12 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إن التاريخ يعلمنا أن السياسة يمكن أن توقف الصراعات، واستبدال ثقافة الكراهية بالتعاون، والتأكيد على سيادة القانون على القوة، للوصول أخيرا إلى تحقيق مبدأ الأخوة بشكل ملموس.وأضاف ماتاريلا خلال لقائه في قصر كيرينالي مع وفد من اللقاء العالمي للإخوة الإنسانية : العديد منكم، من خلال الاختيارات والمبادرات التي تتم في مناطق الصراع أو الصعوبات الكبيرة، يظهرون أنه حتى عندما ينقطع الحوار وتتدهور العلاقات إلى حد أن تصبح اشتباكات، فإن الشعور الإنساني الذي يوحد أقوى من الألم الذي يسبب الإنقسام.وتابع : إن العالم يحتاج إلى السلام، والسلام هو دائمًا ثمرة الاختيار الشخصي في المقام الأول، والذي يمتد إلى الحياة الاجتماعية ويتجدد بمرور الوقت.ولفت إلى أن المادة 11 من الدستور الإيطالي تؤكد أن إيطاليا تنبذ الحرب باعتبارها وسيلة للاعتداء على حرية الشعوب الأخرى وكوسيلة لحل النزاعات الدولية. (أنسامد).

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