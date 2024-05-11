إيطاليا تمتنع عن التصويت في الأمم المتحدة بشأن فلسطين

(أنسامد) - مايو 11 - روما - امتنعت إيطاليا يوم الجمعة عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعترف بفلسطين مؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.أما الممتنعون الآخرون فهم: ألبانيا، بلغاريا، النمسا، كندا، كرواتيا، فيجي، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، لاتفيا، ليتوانيا، جزر مارشال، هولندا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، باراجواي، رومانيا، فانواتو، ملاوي، موناكو، أوكرانيا. بريطانيا والسويد وسويسرا.والدول التسعة التي صوتت ضد القرار هي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وبالاو، وناورو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، والمجر، والأرجنتين، والتشيك.وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 143 صوتًا مقابل تسعة أصوات وامتناع 25 عضوًا عن التصويت. (أنسامد).

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