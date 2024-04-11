إيطاليا : مصرع تسعة أشخاص بعد غرق قارب مهاجرين

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - لقي تسعة أشخاص مصرعهم وفقد 15 آخرون بعد غرق قارب مهاجرين في جنوب البحر الأبيض المتوسط في وقت متأخر من يوم الأربعاء.ومن بين الضحايا فتاة يتراوح عمرها بين أربعة وثمانية أعوام. تمكن خفر السواحل الإيطالي من إنقاذ 22 شخصا في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.وتم نقل الناجين وجثث الضحايا إلى جزيرة لامبيدوزا الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا، وهي الوجهة التي تأتي إليها قوارب المهاجرين من شمال إفريقيا بشكل متكرر.تم نقل ستة من الناجين إلى المستشفى. وقال خفر السواحل يوم الخميس إن أحوال البحر الهائجة والأمواج التي يزيد ارتفاعها عن مترين تزيد من تعقيد عملية البحث عن المفقودين.وكان القارب يحمل على متنه 46 شخصا من غينيا وبوركينا فاسو ومالي وساحل العاج. وغادر صفاقس في تونس يوم الأحد. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA