إيطاليا: تضاؤل الآمال بشأن العثور على ناجين من كارثة بارجي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إيطاليا: تضاؤل الآمال بشأن العثور على ناجين من كارثة بارجي

10 أبريل 2024, 14:10

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أبريل 10 - روما - أعلن رجل الإطفاء الإيطاليين، الأربعاء أن الأمل ضئيل في العثور على أي ناجين من الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في محطة بارجي للطاقة الكهرومائية التابعة لشركة إينيل جرين باور على بحيرة سوفيانا، في جبال الأبينيني بالقرب من بولونيا، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، مع فقدان أربعة آخرين.

وقال لوكا كاري، مدير اتصالات فرقة الإطفاء: "لا نعمل بأمل كبير في العثور على المفقودين أحياء"، مضيفا، "السيناريو الذي أمامنا لا يعطينا فكرة احتمال حدوث ذلك".

وبلغت أعمار الضحايا المؤكدين للكارثة 36 و45 و73 عاما.

والضحايا والمفقودون والمصابون هم من الفنيين التابعين لمقاولين خارجيين يعملون في المصنع.

يعوق البحث عن المفقودين حقيقة وجود الكثير من الأنقاض وغمر المياه العديد من المناطق بعد انفجار توربين. وقالت نقابة عمال الاتحاد العام للعمل الإيطالي يوم الأربعاء إنه لم يكن من الممكن بعد التأكد من الجهة التي كان يعمل بها ضحايا الانفجار. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

14:10

إيطاليا: تضاؤل الآمال بشأن العثور على ناجين من كارثة بارجي

09:12

إيطاليا: مصرع 4 وإصابة آخرين في انفجار بمحطة طاقة كهرومائية

17:13

طلاب مؤيدون لفلسطين يوقفون جلسة جامعة سيينا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

14:10

إيطاليا: تضاؤل الآمال بشأن العثور على ناجين من كارثة بارجي

09:12

إيطاليا: مصرع 4 وإصابة آخرين في انفجار بمحطة طاقة كهرومائية

17:13

طلاب مؤيدون لفلسطين يوقفون جلسة جامعة سيينا