إيطاليا: تضاؤل الآمال بشأن العثور على ناجين من كارثة بارجي

(أنسامد) - أبريل 10 - روما - أعلن رجل الإطفاء الإيطاليين، الأربعاء أن الأمل ضئيل في العثور على أي ناجين من الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في محطة بارجي للطاقة الكهرومائية التابعة لشركة إينيل جرين باور على بحيرة سوفيانا، في جبال الأبينيني بالقرب من بولونيا، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، مع فقدان أربعة آخرين.وقال لوكا كاري، مدير اتصالات فرقة الإطفاء: "لا نعمل بأمل كبير في العثور على المفقودين أحياء"، مضيفا، "السيناريو الذي أمامنا لا يعطينا فكرة احتمال حدوث ذلك".وبلغت أعمار الضحايا المؤكدين للكارثة 36 و45 و73 عاما.والضحايا والمفقودون والمصابون هم من الفنيين التابعين لمقاولين خارجيين يعملون في المصنع.يعوق البحث عن المفقودين حقيقة وجود الكثير من الأنقاض وغمر المياه العديد من المناطق بعد انفجار توربين. وقالت نقابة عمال الاتحاد العام للعمل الإيطالي يوم الأربعاء إنه لم يكن من الممكن بعد التأكد من الجهة التي كان يعمل بها ضحايا الانفجار. (أنسامد).

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