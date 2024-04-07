تاياني يلتقي نظيره الإسرائيلي ويبحث مبادرة الغذاء لأجل غزة

(أنسامد) - أبريل 7 - روما - من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اجتماعا اليوم مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي يقوم بزيارة دبلوماسية إلى إيطاليا اعتبارا من اليوم الأحد برفقة خمسة من عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس.وقال تاياني : لقد مرت ستة أشهر على الهجوم الوحشي الذي شنته حماس على السكان الإسرائيليين في 7 أكتوبر، مضيفا : لقد دعوت وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لزيارة روما وسألتقي به وبمجموعة من أقارب الرهائن الذين تطالب إيطاليا بالإفراج الفوري عنهم.وتابع : لن نتوقف أبدا عن إدانة القرار الوحشي الذي اتخذته حماس بارتكاب مذبحة حقيقية ضد المواطنين الإسرائيليين.ومن المقرر عقد اجتماع تنفيذي حول مبادرة الغذاء لأجل غزة في مقر وزارة الخارجية اليوم الأحد، برئاسة تاياني، ويشارك فيه نظيره الإسرائيلي كاتس.وبالإضافة إلى الوزيرين، سيحضر الاجتماع ممثلون عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، إلى جانب رئيس إدارة الحماية المدنية الإيطالية فابريزيو كورسيو ورئيس الصليب الأحمر الإيطالي روزاريو فالاسترو الذي يمثل أيضا الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. (أنسامد).

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