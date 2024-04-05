الحكومة الإيطالية تستثمر 5 ملايين يورو لمنع الانتحار بالسجون

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - أعلن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو الخميس، أن الحكومة ستستثمر خمسة ملايين يورو في إجراءات منع الانتحار في السجون هذا العام بعد سلسلة مثيرة للقلق من حالات الانتحار.وأوضح الوزير، "لقد وقعت على مرسوم بتخصيص خمسة ملايين يورو لإدارة السجون للعام الحالي لتعزيز الخدمات العلاجية والنفسية في المؤسسات (السجون) من خلال إشراك خبراء ومهنيين متخصصين من أجل منع ومكافحة الظاهرة المأساوية لحالات الانتحار بين نزلاء السجون".وأردف، ""لقد تضاعفت الميزانية السنوية لمنع حالات الانتحار وتخفيف معاناة السجناء، مما يؤكد التزام الحكومة بسرعة اعتماد التدابير اللازمة لتحسين ظروف الاحتجاز في المؤسسات العقابية، في ضوء تدخل أكثر تنظيما وطويل الأمد سيتم اقتراحه كأولوية في قانون الموازنة المقبل". (أنسامد).

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